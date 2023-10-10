Израиль поставил сектор Газа под угрозу гуманитарной катастрофы WAFA: действия Израиля поставили сектор Газа под угрозу гуманитарной катастрофы

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

В секторе Газа существует угроза гуманитарной катастрофы из-за действий Израиля, сообщил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. Политик, слова которого приводит палестинское новостное агентство WAFA, призвал открыть коридоры для поставки медицинской помощи и продовольствия в регион.

Гуманитарная катастрофа угрожает нашему народу в секторе Газа в результате продолжающейся четвертый день подряд оккупационной агрессии. Требуются безопасные коридоры для доставки предметов снабжения и медикаментов в сектор, — заявил Штайе.

Премьер добавил, что президент Палестины Махмуд Аббас поддерживает контакты со всеми международными организациями, чтобы облегчить доставку такой помощи в сектор Газа и перевезти сотни раненых в больницы Египта. Штайе также призвал братские и дружественные государства активизировать все усилия для остановки ЦАХАЛ.

Накануне Аббас провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и попросил помочь остановить агрессию Израиля. Президент уверен, что организация должна выполнить свои обязательства и обеспечить защиту палестинцев. Гутерриш ответил, что ООН прилагает усилия для оказания срочной гуманитарной помощи населению сектора Газа.