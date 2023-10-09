Израиль попросил США пополнить запасы ракет для «Железного купола»

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Противоракетная система «Железный купол»

Израильские власти обратились к американским коллегам с просьбой обновить свой арсенал боеприпасов, пишет Washington Post. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для системы ПРО «Железный купол», бомбах малого диаметра и боеприпасах для пулеметов.

Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами, <...> в том числе о пополнении ракет-перехватчиков для «Железного купола», бомб малого диаметра, боеприпасов для пулеметов и активизации сотрудничества в обмене разведанными, связанными с потенциальной военной деятельностью в южном Ливане, — заявил осведомленный источник издания.

Система ПРО «Железный купол» разработана израильской компанией Rafael и внедрена в вооружение ЦАХАЛ с 2011 года. Ранее израильская армия привела ее в действие во время массированного удара ХАМАС по городу Ашкелон, по которому выпустили более ста ракет.

В субботу, 7 октября, радикалы из группировки ХАМАС обстреляли Израиль ракетами. В ответ национальная армия развернула военную операцию «Железные мечи», благодаря которой удалось отбить несколько населенных пунктов. Сейчас военнослужащие готовят эвакуацию граждан, живущих рядом с сектором Газа.

Власти Израиля объявили военное положение на всей территории страны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС будет долгой и сложной, и призвал жителей проявить стойкость перед лицом войны.