Израиль пообещал применить силу в случае срыва перемирия в Газе Канцелярия премьера: Израиль применит силу при срыве режима прекращения огня в Газе

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

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В случае нарушения режима прекращения огня Израиль оставляет за собой право применить силу. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра. Перемирие в регионе вводится с 23:30 7 августа.

В случае нарушения режима прекращения огня Государство Израиль оставляет за собой право применить силу, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа. Израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц отметил, что задачи операции в целом выполнены. Боевые действия следует закончить как можно быстрее, считает он.

Группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) также подтвердила заключение перемирия с Израилем.

Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе 5 августа.

МИД России призвал стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня. В ведомстве отметили, что обострение ситуации чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и ухудшением «и без того плачевной» гуманитарной ситуации.