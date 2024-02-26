Израиль пообещал наращивать удары по «Хезболле» несмотря ни на что Галант: Израиль усилит удары по «Хезболле» независимо от сделки с ХАМАС

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Израиль намерен наращивать интенсивность ударов по шиитскому движению «Хезболла» в Ливане независимо от возможной сделки с ХАМАС, сообщил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, которые приводит пресс-служба Министерства обороны страны, целью операции является оттеснить движение «туда, где оно должно быть».

Мы планируем увеличить огневую мощь против движения «Хезболла», которое не может найти замену командирам, которых мы устраняем. Если в секторе Газа будет достигнута временная пауза [в боевых действиях], мы отдельно усилим огонь на севере и будем продолжать до полного вытеснения «Хезболлы» [от границы] и возвращения израильских граждан [на севере Израиля] в свои дома, — заявил Галант.

Он добавил, что огонь будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не достигнет поставленных целей. В пресс-службе Минобороны также добавили, что военная активность «Хезболлы» к югу от реки Литани в Ливане является прямым нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Ранее телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» проинформировал, что в катарской Дохе стартовали переговоры по сектору Газа, в которых принимают участие делегации от Израиля и движения ХАМАС. По данным канала, после обсуждений в Катаре участники переговоров прибудут в Египет, где консультации продолжатся. Главными вопросами диалога являются перемирие и обмен пленных, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.