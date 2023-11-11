Израиль поможет эвакуировать детей из больницы в Газе Израиль поможет 12 ноября эвакуировать детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе

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Израильские военные помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, операция намечена на 12 ноября, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он также подчеркнул, что военные не блокировали здание клиники, в нем остается проход для желающих покинуть его.

Персонал больницы «Аш-Шифа» обратился с запросом, чтобы завтра мы помогли детям из педиатрического отделения переместиться в более безопасную больницу. Мы обеспечим необходимое содействие, — сказал Хагари.

По его словам, в настоящее время из Газы поступает «много дезинформации». В связи с этим Хагари заявил, что восточная часть больницы «Аш-Шифа» открыта со стороны улицы Эль-Вади для безопасного выхода жителей сектора, желающих покинуть клинику. Кроме того, согласно заявлению представителя ЦАХАЛ, израильская сторона «напрямую и регулярно» общается с персоналом больницы.

Ранее стало известно, что палестинские формирования в результате ожесточенных боев остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля в районе медицинского центра «Аш-Шифа». Палестинские силы дали ЦАХАЛ отпор более чем в пяти районах анклава. Также сообщалось об уничтожении нескольких израильских танков.