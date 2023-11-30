Израиль получил от ХАМАС новый список заложников на освобождение Израиль получил список заложников на освобождение после продления перемирия

Израиль получил от ХАМАС новый список заложников, которых планируется освободить из плена в секторе Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Отмечается, что он соответствует условиям соглашения, согласно которому палестинское движение должно освобождать не менее десяти заложников за каждый дополнительный день гуманитарного перемирия.

Некоторое время назад Израилю был передан список женщин и детей в соответствии с условиями соглашения, и поэтому перемирие будет продолжаться, — говорится в заявлении.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия с Израилем 30 ноября. Это будет седьмой день для процесса по освобождению израильских заложников из плена.

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху ранее сообщили об освобождении тринадцатилетней Гали Таращански, чей отец является россиянином. Российский МИД заявлял, что добивается освобождения девочки, контактируя с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта достигли соглашения о временном перемирии 22 ноября. Сообщалось, что в рамках договоренностей 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет обменяют на 150 женщин и детей из тюрем Израиля.