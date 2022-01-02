Израиль решил не открывать границы для привитых «Спутником V»

Израиль с 9 января собирается открыть границы для привитых или переболевших коронавирусом туристов. Для вакцинированных «Спутником V» въезд пока закрыт, поскольку Министерство здравоохранения пока ожидает официальных данных по эффективности против «омикрон»-штамма, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Израиля.

Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья, 9 января, вакцинированные и переболевшие COVID-19 иностранцы из «оранжевых» стран, государства с допустимым уровнем заболеваемости смогут получить разрешение на въезд, — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на правительственный источник сообщает , что решение по въезду туристов, привитых «Спутником V», будет озвучено после получения официальных данных об эффективности препарата против «омикрон»-штамма коронавируса.

Для туристов из «красных» стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости, въезд в страну всё еще закрыт. В этот список входят 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Россия в списке «красных» стран не значится, но привитых российской вакциной «Спутник V» в Израиль пока не будут пускать.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль закрыл границы для иностранцев. Въезд в страну был разрешен только для возвращающихся израильтян.

Сообщалось, что власти Израиля разрешат вакцинированным «Спутником V» туристам въезжать в страну при предъявлении сертификата о вакцинации вместе со справкой, подтверждающей уровень антител. Последняя справка должна быть выдана лабораторией из списка, согласованного с властями Израиля. В декабре Израиль вновь запретил въезд для иностранцев из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.