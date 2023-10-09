Израиль подтвердил, что нанес новые удары по Ливану Армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла новые удары по Ливану

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ливан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что нанесла новые удары по территории Ливана, сообщает новостной портал The Times of Israel. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны».

В пресс-службе израильской армии уточнили, что трое радикалов были уничтожены, одному удалось скрыться. Также в результате столкновений на границе Израиля и Ливана шесть человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии, другой — в тяжелом.

ЦАХАЛ пока не сообщал точных сведений о жертвах вторжения радикалов со стороны Ливана. Группировка, к которой относились вооруженные люди, не называется.

Накануне ливанская группировка «Хезболла» взяла ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа. Позднее Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане. В ЦАХАЛ подчеркнули, что будут продолжать действовать «во всех регионах и в любое время», когда это необходимо, чтобы обеспечить безопасность израильского гражданского населения.

Ранее военный эксперт полковник Виктор Литвиненко предположил, что в набирающем обороты конфликте Израиля и Палестины нужно искать след США. Он допустил, что Вашингтон хочет посредством НАТО укрепить свое ослабевшее лидерство на мировой арене.