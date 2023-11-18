Израиль подозревают в фальсификации улик в больнице «Аш-Шифа» CNN: ЦАХАЛ мог разместить оружие в больнице «Аш-Шифа» до приезда журналистов

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла манипулировать уликами, свидетельствующими о наличии складов оружия ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщил телеканал CNN. Они сопоставили кадры, показанные на американском канале Fox News, с теми, что представила ЦАХАЛ.

Возможно, вооружение было перемещено с места и заменено до прибытия групп новостей. Однако это не объясняет, почему при прибытии прессы видно больше оружия, чем на оригинальном видео ЦАХАЛ, — заявили журналисты CNN.

Например, на съемках корреспондентам Fox News показывали сумку с двумя автоматами, в то время как на израильской записи видно лишь один автомат. Из этого сделали вывод, что израильские военные могли добавить оружие на определенных участках для подтверждения своих утверждений.э

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что операция Армии обороны Израиля в районе крупнейшей больницы сектора Газа «Аль-Шифа» представляет собой «классику неуклюжих манипуляций». По его словам, объяснения ЦАХАЛ можно сравнить с «пробиркой Пауэлла», послужившей медийным обоснованием американской военной кампании в Ираке. Поддубный напомнил, что ЦАХАЛ за несколько недель до начала операции заявила, что «Аль-Шифа» является командным пунктом ХАМАС. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что бойцы палестинского движения удерживают в бункере под зданием больницы порядка 200 заложников.