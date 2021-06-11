Израиль под колпаком: Иран напугал соседей покупкой российского спутника

Разведсообщество США выразило тревогу по поводу приобретения иранской стороной спутника российского производства. В Вашингтоне опасаются, что запуск этого средства зондирования даст Исламской Республике беспрецедентную возможность наблюдать за региональными соперниками. В экспертной среде признают, что при желании российский спутник можно использовать в разведывательных целях, однако не всё так однозначно.

Об опасениях американских спецслужб сообщило издание Washington Post. В Вашингтоне ожидают, что в ближайшие несколько месяцев Россия поможет иранской стороне запустить спутник серии «Канопус-В». Его оптическая система с разрешением 1,2 метра в разы превосходит имеющиеся у Исламской Республики спутниковые технологии. Хотя это средство зондирования предназначено для использования в гражданских целях, общий региональный контекст и то, как пристально ряд стран наблюдают за иранской политикой, вызвали подозрение, что Тегеран хочет шпионить за соперниками и их военными объектами.

Впервые Россия вывела подобный спутник на околоземную орбиту около четырёх лет назад. Washington Post в этой связи отмечает, что официальные лица из иранского оборонного ведомства и представители влиятельной военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции (КСИР) с 2018 года не раз наносили визит в РФ, чтобы согласовать все аспекты сделки по приобретению «Канопуса-В». По данным издания, весной этого года российские специалисты прибыли в Иран, чтобы обеспечить подготовку местных наземных сил в области управления этим спутником. Сам центр управления, как считает американская разведка, находится недалеко от северного города Кередж.

Военные базы как на ладони

Критики Ирана опасаются, что в зоне его обзора окажутся практически все региональные игроки, в том числе те, с которыми он находится в состоянии открытой конфронтации. Так, российский спутник, как считают американские и ближневосточные источники Washington Post, поможет Исламской Республике «непрерывно наблюдать за объектами, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в странах Персидского залива, заканчивая израильскими военными базами и иракскими казармами, в которых размещены американские войска». Это не может не вызывать предположения, что иранские военные будут делиться полученными данными с шиитскими иррегулярными формированиями, действующими в разных странах.

Конечно, такая ситуация может отчасти создать проблемы для отношений России и Израиля, однако в целом она обеспечивает Ирану более сильные переговорные позиции. В настоящее время он задействован в венском формате переговоров по восстановлению ядерной сделки 2015 года. Опосредованно в диалоге в Австрии участвуют и американцы, которые в одностороннем порядке покинули эти договорённости в эпоху Дональда Трампа.

Кроме того, на диалог с иранцами согласилась Саудовская Аравия. Переговоры с представителями аравийской монархии Тегеран ведёт в Ираке, где уже прошла консультация. Речь шла прежде всего о вопросах в сфере безопасности: одна из главных задач Эр-Рияда — купировать угрозы, исходящие из соседнего Йемена, где действуют, предположительно, проиранские силы.

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Прорыв в разведке

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин напомнил, что соглашение о создании космической системы дистанционного зондирования Земли было подписано между россиянами и иранцами в 2015 году.

Сами по себе спутники серии «Канопус-В» — это гражданские спутники, предназначенные для мониторинга чрезвычайных ситуаций, работы в интересах сельского хозяйства и прочих отраслей. Но при необходимости их можно использовать и для разведки. Возможности «Канопуса-В», конечно, уступают специализированным военным разведывательным спутникам России, Китая и США, но значительно превосходят то, что Иран сейчас может вывести на орбиту Земли своими силами. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

К примеру, у Исламской Республики есть военный спутник Noor-1, запущенный КСИР в прошлом году. Однако он несравнимо меньше по размерам, что накладывает серьёзные ограничения на его возможности, отмечает аналитик. По его словам, приобретённый Ираном спутник может существенно улучшить возможности космической разведки республики. Но при этом нужно учитывать, что спутники дистанционного зондирования Земли и военные разведывательные спутники есть и у других стран региона, вроде Израиля и Турции.

На использование «Канопуса-В», как отмечает Лямин, можно посмотреть с другой стороны: расширение разведывательных возможностей Ирана уменьшает вероятность принятия им чрезмерных военных мер из-за нехватки информации. То есть это может способствовать снижению напряжённости в критический момент, заключил эксперт.