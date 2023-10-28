Израиль перехватил ракету класса «земля — воздух», выпущенную из Ливана

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету класса «земля — воздух», выпущенную с территории Ливана по направлению к беспилотнику Израиля, говорится в пресс-службе Минобороны еврейского государства в Telegram. ЦАХАЛ наносит ответные удары по месту пуска ливанских ракет.

Некоторое время назад ЦАХАЛ отразила ракету класса «земля — воздух», которая была выпущена из Ливана по армейскому БПЛА. В ответ ЦАХАЛ наносит удары по месту происхождения ракетного огня, — говорится в публикации.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командующего воздушными силами ХАМАС. По данным Армии Израиля, речь идет о хамасовце Асеме Абу Ракабы, который отвечал за работу ПВО и удары беспилотников. В ЦАХАЛ назвали убитого палестинского командира причастным к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает контакты с Израилем и посылает сигнал о необходимости поисков мирных способов урегулирования ближневосточного конфликта. Лавров указал, что нерешенность вопроса Палестинского государства является серьезным фактором эскалации.

По последним данным, в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке в Газе погибли 7028 человек, среди которых 2913 — дети и 1709 — женщины, свыше 17 тысяч человек ранены.