Израиль перехватил «подозрительную» воздушную цель из Газы ЦАХАЛ: ПВО перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Газы

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Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила подозрительную воздушную цель, попавшую в страну из Газы, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подробностей инцидента не приводилось.

Некоторое время назад система воздушной обороны «Железный купол» успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая проникла в Израиль из сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия Израиля сбила баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена из Йемена и летела в направлении города Эйлат на высоте около 100 километров. Эта граница проходит за пределами земной атмосферы. Таким образом Тель-Авив одержал победу в первом в истории космическом бою. Кроме того, ЦАХАЛ перехватила ракету класса «земля — воздух», которая была выпущена из Ливана по направлению к израильскому беспилотнику. После этого Израиль начал наносить ответные удары по месту пуска снарядов.

Также израильская армия впервые применила противоракетный комплекс «Стрела-3», известный также как «Хец-3» на иврите. В армейской пресс-службе уточнили, что при помощи системы удалось перехватить воздушную цель в небе над Красным морем.