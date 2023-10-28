Израиль отзывает своих дипломатов после резких слов Эрдогана Глава МИД Израиля сообщил об отзыве дипломатов после заявлений Турции

Фото: Mustafa Kaya/XinHu/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Израиль отзывает своих дипломатических представителей из Турции после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в поддержку Палестины, сообщил в Telegram-канале глава израильского Министерства иностранных дел Эли Коэн. По его словам, решение принято для переоценки отношений с Анкарой.

На фоне резких заявлений Турции я предложил отозвать дипломатических представителей из Турции в пользу переоценки израильско-турецких отношений, — написал Коэн.

Ранее Эрдоган провел митинг в поддержку Палестины в Стамбуле. Во время своего выступления политик пообещал объявить Израиль военным преступником, а также назвал страну «оккупантом». Кроме того, турецкий лидер заявил, что Израиль является в руках Запада пешкой, которую можно будет принести в жертву. По его словам, мир раскрыл «коварную и грязную тактику» стран Запада.

До этого Эрдоган выразил мнение, что Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти и прекратить атаки. По его словам, армия страны нацелилась на ни в чем не повинных мирных жителей. Своими действиями Израиль лишь углубляет гуманитарный кризис, добавил глава республики. Анкара намерена усилить свои призывы и громко заявить, что страна поддерживает мирное население и выступает против израильского гнета, отметил политик.