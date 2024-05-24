Израиль ответил ООН на требование остановить операцию в Рафахе МИД Израиля: военные действия Тель-Авива не угрожают мирному населению Рафаха

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Совет национальной безопасности и МИД Израиля в ответ на требование ООН о завершении боевых действий в Рафахе заявили, что израильская сторона не ведет действий в городе, которые привели бы к созданию условий для уничтожения мирного населения региона. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул, что требование международной организации о Рафахе обязательно для исполнения, передает РИА Новости.

В совете подчеркнули, что Израиль не осуществляет и не собирается осуществлять действия, которые несут в себе угрозу для гражданского населения. Там также назвали ложными и возмутительными обвинения о геноциде палестинцев. Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Израиль не мешает работе КПП «Рафах» и не препятствует поставкам гуманитарных грузов.

Израиль не проводил и не станет проводить военные мероприятия в районе Рафаха, создающие такие условия жизни, которые бы привели к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения, — указано в заявлении.

Ранее Международный суд ООН после обращения ЮАР потребовал от Израиля остановить наступательные действия в Рафахе. Решение об этом поддержали 13 из 15 судей. Кроме того, Израиль обязан предоставить беспрепятственный доступ в Газу уполномоченных представителей ООН для проведения расследования.