Израиль ответил на угрозы Иордании начать войну из-за Газы МИД: Израиль не собирается выселять палестинцев из сектора Газа

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Власти Израиля не намерены выселять палестинцев из сектора Газа и ценят связи с Иорданией, однако взгляды королевства о возможной войне из-за анклава вызывают сожаление, говорится в заявлении МИД еврейского государства. Там подчеркнули, что Израиль борется с радикалами из ХАМАС, представляющими опасность для всего региона.

Отношения Израиля с Иорданией имеют стратегическое значение для обеих стран, и мы сожалеем о подстрекательских заявлениях руководства Иордании. Целью Израиля является ликвидация террористической инфраструктуры ХАМАС, и Израиль не намерен причинять вред гражданскому населению или депортировать его. <...> ХАМАС несет ответственность за вред, причиненный невинным людям, и за сегодняшнюю ситуацию в секторе Газа, — говорится в сообщении МИД.

Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне заявил, что королевство будет рассматривать любые попытки Израиля выселить палестинцев из сектора Газа как объявление войны. Он подчеркнул, что Амманом уже подготовлены все варианты реагирования на эскалацию израильской агрессии в Газе.

Перед этим сообщалось, что Армия обороны Израиля выделила три часа для безопасной эвакуации жителей северных районов Газы на юг анклава. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри призвал местных жителей позаботиться о своей жизни и уйти с указанной территории.