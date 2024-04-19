Израиль ответил Ирану на ракетную атаку: началась ли между ними война?

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В ночь на 19 апреля мировые СМИ сообщили, что Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированный удар 14 апреля. Что известно о результатах ракетной атаки Израиля, ждать ли полномасштабной войны между странами?

Почему Израиль атаковал Иран

Ночной удар со стороны Израиля стал ответом на крупнейший в истории авиаудар со стороны Ирана, нанесенный в ночь на 14 апреля. В рамках операции «Правдивое обещание» в ответ на удар израильтян по генконсульству в Дамаске по военным объектам в Израиле было запущено 170 дронов-камикадзе, 120 баллистических и 30 крылатых ракет.

По сообщениям израильских СМИ, ущерб, нанесенный ударом Ирана, оказался минимальным. В Иране объявили результаты «крупным успехом». Вашингтон призвал Израиль к «сдержанности» и рекомендовал не отвечать во избежание дальнейшей эскалации.

Сообщения о взрывах над территорией Ирана появились через несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил CNN, что если Израиль предпримет какие-либо военные действия против Ирана, то ответ будет «немедленным и на максимальном уровне».

«Если израильский режим снова совершит грубую ошибку, наш ответ будет решительным, окончательным и прискорбным для них», — объявил иранский министр.

Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян

Как Израиль атаковал Иран, что известно

Источники Bloomberg сообщили, что Израиль в пятницу уведомил США о намерении нанести ответный удар по Ирану в течение 24–48 часов.

Американское агентство ABC News в ночь на 19 апреля сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, передает ABC News. Поступали сообщения о взрывах в районе аэропорта города Исфахан. В этом районе находится иранский Центр исследования ядерных технологий.

Иранское агентство Fars сообщило о взрыве недалеко от аэропорта в Исфахане и 8-й базы ВВС армии Ирана (база Хаштам Шикари). Кроме того, стало известно, что ПВО сработала в ответ на пролет нескольких небольших беспилотников (было три взрыва). Госагентство IRNA писало, что ПВО сработала в нескольких провинциях.

На текущий момент авиарейсы над Тегераном, Исфаханом и Ширазом отменены на неопределенный срок.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что ядерные объекты Ирана в Исфахане находятся в полной безопасности. Чуть позднее источник CNN заявил, что ядерные объекты в Иране «не были целью ударов Израиля». Кроме того, иранский чиновник объявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО.

«Система защиты сработала в ответ на появление объекта, который, скорее всего, является беспилотником», — сообщили источники Fars.

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press ПВО «Сайяд-3»

Что было целью израильского удара по Ирану

Официальный представитель США сообщил CNN, что целью удара не был ядерный объект. По данным Fars, возможной целью был военный радар недалеко от аэропорта Исфахана и базы армейских ВВС.

Израильские военные заявили, что у них «нет комментариев на данный момент». Газета The Jerusalem Post пишет, что Израиль «по стратегическим соображениям» официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану.

«Око за око, зуб за зуб. Израиль нанес ответный удар так, как атаковали его», — заявил один из собеседников израильской газеты.

Между тем одно из крупнейших израильских изданий Yedioth Ahronoth утверждает, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с Израилем, пишет одна из крупнейших израильских газет.

Каким будет ответ Ирана на израильский удар

Ранее Иран несколько раз заявлял, что ответный удар в случае нападения Израиля будет «немедленным и сокрушительным». Командующий подразделениями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил Tasnim, что Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля, готов нанести по ним удары и «держит руку на спусковом крючке».

Кроме того, Хакталаб объявил, что в случае нападения Иран может «пересмотреть свою политику в ядерной сфере» и начать работы по созданию ядерного оружия. Ранее официальный Тегеран последовательно заявлял, что работы по обогащению урана и другие разработки предназначены только для создания собственной атомной энергетики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Атомная электростанция в Иране

После удара в ночь на 19 апреля ответной атаки от Ирана не последовало. Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Тегеране пишет, что немедленной реакции не последует, поскольку «неясно, кто стоит за нападением». Иранский Telegram-канал Middle East Spectator высказал предположение, что БПЛА, сбитые над Исфаханом, были запущены некой иранской оппозицией с территории Ирана и не имеют отношения к Израилю.

Что сказали об ударе Израиля по Ирану за рубежом

Источник в Вашингтоне заявил агентству NBC, что США «не участвовали в атаке Израиля на Иран, но были предупреждены о ней». Вашингтон опасается новой эскалации. Посольство США в Израиле повторило призыв к американцам в Израиле не покидать территорию Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ядерные объекты Ирана в Исфахане атакам не подвергались.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля с уровня «AA-» до «A+» с негативным прогнозом на фоне обострения отношений страны с Ираном. Это уровень таких стран, как Словакия, Латвия, Литва и Кувейт.

Российский политолог Сергей Марков с иронией отозвался о результатах ночного удара по Ирану в своем Telegram-канале.

«Пора говорить о специальном „ирано-израильском стиле“ ракетных ударов: заранее предупредить противника о таких ударах; пустить ракеты повыше и помедленнее; потом рассказать в своих СМИ, какие мы крутые. Потом тайно отчитаться перед США и Европой: смотрите, мы, как вы и просили, не воюем по-настоящему, а имитируем удары. Деньги давайте», — написал Марков.

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