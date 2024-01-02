Израиль отверг предложение ХАМАС по освобождению заложников Axios: Израиль не принял предложение ХАМАС по освобождению заложников в Газе

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израильское руководство отвергло новое предложение палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников, сообщил портал Axios. Сделка предполагала три этапа, на каждом из них предлагалось установить гуманитарную паузу продолжительностью более месяца.

При этом представители ХАМАС требовали, чтобы на первом этапе реализации договоренностей Израиль начал вывод войск с территории сектора Газа в обмен на освобождение 40 заложников. Реализация третьего этапа сделки, который предусматривал освобождение военнопленных, предполагала «завершение конфликта».

Израиль потребовал выдвинуть предложение на других условиях. Однако один из израильских чиновников отметил, что само предложение «демонстрирует готовность ХАМАС к переговорам по новой сделке по освобождению заложников даже на фоне продолжения боев в Газе».

Ранее сообщалось, что Израиль позволит кораблям из нескольких европейских стран доставить гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Причиной стало решение ЦАХАЛ усилить крупномасштабные воздушные атаки в центральной части анклава. Гуманитарная помощь будет доставляться через Кипр.

До этого глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще «много месяцев». По его словам, в настоящий момент ЦАХАЛ проводит операции на юге палестинского анклава. На севере сектора Газа израильская армия «продолжает углублять достижения», отметил он.