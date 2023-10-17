Израиль отслеживает жителей сектора Газа по данным телефонов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израильская армия использует данные сотовых телефонов жителей сектора Газа для наблюдения за их перемещениями и координации эвакуации в южные районы анклава, пишет газета The New York Times. По данным издания, израильские военные «в реальном времени следят за передвижениями в северной части сектора Газа», используя информацию, полученную более чем от миллиона мобильных устройств.

Генерал израильской армии Уди Бен-Муха заявил, что эта система не является идеальной на 100%, но она предоставляет необходимые данные для принятия решений относительно начала военных операций. В то же время газета подчеркивает, что все больше палестинцев вынуждены покидать северный сектор Газа и перемещаться на юг из-за недостатка воды, топлива, продовольствия и медикаментов. По мнению палестинцев, наблюдение за их передвижениями имеет небольшое значение по сравнению с масштабными жертвами и страданиями, вызванными бомбардировками в анклаве.

В секторе Газа нет безопасного места. Вся идея о том, что Израиль каким-то образом ведет себя гуманно или уважает человеческую жизнь в секторе Газе, напоминает антиутопии Джорджа Оруэлла. Нет ничего гуманного в изгнании такого количества людей, — заявил изданию эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Халед Эльгинди.

Ранее представитель Министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что в результате разрушительных израильских бомбардировок в секторе Газа под завалами домов на данный момент находятся около 1200 человек. По его словам, среди них приблизительно 500 детей.