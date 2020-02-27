Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) в очередной раз обстреляла сирийскую территорию. Нападение, которое было произведено при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), произошло в южной провинции Кунейтра. Сообщается, что погиб один из высокопоставленных представителей ливанской группировки «Хезболла». Накануне еврейское государство объявило о новом военном плане, который предполагает масштабные многоуровневые операции.

О том, что боевой БПЛА ВВС Израиля нанёс удар по автомобилю к югу от города Ходр в сирийской южной провинции Кунейтра, сообщили сирийцы. По этим данным, погиб один человек. Сирийское агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента в этом районе пишет , что израильское нападение унесло жизнь гражданского лица. У израильтян — другие данные.

Эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова, которая была депутатом Кнессета (израильского парламента) 20-го созыва отмечает, что в Кунейтре был ликвидирован Имад Тавиль, руководитель зарубежных операций ливанской группировки «Хезболла».

Он (Тавиль. — NEWS.ru) продолжил долгую цепочку террористов, которые пытались создать на сирийских Голанах иранский фронт против Израиля, — отметила бывший депутат.

Чем именно эмиссар «Хезболлы» занимался на юге Арабской Республики, неизвестно. Город Кунейтра, который является административным центром одноимённой провинции, находится в 40 км к югу от сирийской столицы — вблизи оккупированных Израилем Голанских высот.

Вид на провинцию Кунейтра с Голанских высот. Juergen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

В этом месяце израильтяне объявили о новом многолетнем плане реструктуризации своих вооружённых сил — «Тнуфа». Он пришёл на смену прежнему пятилетнему плану «Гидеон», который был принят в 2015 году. Новое видение предусматривает ведение войны сразу на нескольких фронтах с использованием новейших технологий. Израильтяне стремятся сократить сроки вооружённого столкновения, уменьшив влияние боевых действий на гражданское население.

Мы можем столкнуться с войной на двух или трёх фронтах одновременно против различных врагов и сил. Нам необходимо сократить время боя за счёт больших достижений «на земле» при минимизации затрат для ЦАХАЛа и гражданских лиц, — заявил официальный представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус.

В ЦАХАЛе пояснили, что хотят «радикально увеличить разрыв в возможностях» между израильскими силами и противником «в рамках имеющихся ресурсов». Акцент делается на том, чтобы сделать операции Израиля «многомерными» и «многопрофильными», скоординировав действия военно-морских, сухопутных, воздушных, разведывательных и кибер-сил.

Долгое время считалось, что «Тнуфа» не будет принят. Так, Институт исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете отмечал , что политические потрясения в еврейском государстве могут «задержать и ограничить запуск плана». В настоящее время в Израиле нет постоянного правительства в связи с неспособностью основных политических сил сформировать устойчивую коалицию в Кнессете.

Однако необходимость противостоять иранской внешней политике помогли плану ЦАХАЛа преодолеть бюрократические препятствия. В этом месяце министр обороны еврейского государства Нафтали Беннетт одобрил «Тнуфа».

Тем не менее, есть опасения, что новые многоуровневые операции приведут к увеличению так называемой «траектории конфликта». Израильтяне полагают, что проиранские силы в регионе располагают баллистическими ракетами малой, средней и большой дальности, что влечёт за собой риск масштабного обстрела. В ЦАХАЛе предполагают, что в день по Израилю могут выпускать по тысяче ракет — как с южного, так и с северного фронта. В связи с этим страна планирует дальше расширять свои возможности в сфере многоуровневой обороны. Главное, чтобы этому не помешал правительственный кризис.