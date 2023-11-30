Израиль отозвал посла в Испании для консультаций

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Эли Коэн

Израиль отозвал своего посла из Мадрида для консультаций, написал глава МИД Израиля Эли Коэн в Twitter (Х). По его словам, причиной этого стали высказывания испанского премьера Педро Санчеса, который призвал обратить внимание на нарушение гуманитарного права в секторе Газа.

После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим, — заявил Коэн.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе Коэну вызвать посла Испании для беседы из-за высказываний испанского премьера Педро Санчеса. В кабмине Израиля назвали данное заявление «позорным».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что придерживается пропалестинских взглядов. В интервью испанским журналистам дипломат отметил, что он поддерживает Палестину, однако не разделяет взглядов движения ХАМАС. Он назвал действия группировки в отношении Израиля ужасными и неоправданными, добавив, что Израиль также действует неверно, ведя боевые действия в секторе Газа. По словам Борреля, ООН проявила беспристрастность, раскритиковав Тель-Авив.