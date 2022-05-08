Израиль отменит обязательное тестирование на коронавирус в аэропорту

Тестирования на COVID-19 в Международном аэропорту Бен-Гурион / Фото Gil Cohen Magen / Shutterstock.com

Власти Израиля решили отменить обязательный ПЦР-тест в аэропорту для прилетающих в страну, сообщили премьер-министр Нафтали Беннетт и министр здравоохранения Ницан Горовиц. Как пишет Haaretz, пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест с 20 мая.

Вместе с тем туристам разрешат сдавать перед посадкой в самолёт тест на антиген. Для этого необходимо пройти проверку на антиген за сутки до вылета.

Это решение приняли на фоне снижения числа новых случаев COVID-19 в Израиле. Оценку ситуации провели специалисты Минздрава и сотрудники Управления аэропортов.

До этого все прибывающие в Израиль должны были сдать ПЦР-тест по прибытии и находиться в изоляции в течение 24 часов или до получения отрицательного результата. Израиль оставался одной из немногих стран в мире, которые требовали, чтобы путешественники проходили тестирование при посадке.

Ранее Греция отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну на время туристического сезона. Теперь с 1 мая по 31 августа туристам вне зависимости от их статуса вакцинации для въезда в Грецию больше не нужно сдавать ПЦР- или антиген-тест, а также проходить экспресс-исследование на COVID-19.