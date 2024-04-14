Израиль открыл воздушное пространство Израиль открыл воздушное пространство и возобновил работу аэропорта Бен-Гурион

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Израиль открыл воздушное пространство страны, сообщает портал Ynet со ссылкой Управление аэропортов Израиля. Отмечается, что аэропорт Бен-Гурион возобновил работу после угрозы атаки со стороны Ирана.

В соответствии с указаниями служб безопасности по состоянию на 07:30 утра воздушное пространство Государства Израиль было открыто, аэропорт Бен-Гурион возобновил работу, — говорится в сообщении.

Иран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. Отмечалось, что при первом пуске было направлено 70 ракет, при втором — 80. ЦАХАЛ удалось перехватить 99% из них. По некоторым данным, израильские военные настаивали на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.

Иран также объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном. Запрет был введен «до особого уведомления властей». Власти Иордании также приняли решение закрыть воздушное пространство королевства с 23:00 13 апреля на несколько часов. Тем временем иракские СМИ со ссылкой на министра транспорта утверждали, что авиасообщение в стране приостановлено. Воздушное пространство было закрыто над аэропортом Багдада после запуска иранских беспилотников в сторону Израиля.

На фоне происходящих на Ближнем Востоке событий Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны. Ведомство не сообщило, когда будут сняты ограничения.