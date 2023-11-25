Израильские военные открыли огонь по патрулю миротворцев ООН в Ливане

Фото: idf.il

Армия обороны Израиля обстреляла бойцов Временных сил ООН (ВСООНЛ) на юге Ливана, сообщил представитель миротворческого контингента в социальной сети Twitter (X). В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство миротворцев получило повреждения.

Сегодня около 12 часов дня патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в окрестностях Айтаруна на юге Ливана, — говорится в сообщении.

В ООН выступили с осуждением произошедшего. Во всемирной организации отметили, что обе стороны конфликта несут ответственность за защиту миротворческого контингента.

Ранее арабский телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на источник, что Израиль нарушил перемирие в секторе Газа. По словам собеседника телеканала, ЦАХАЛ начала вести интенсивный огонь сразу после вступления в силу договоренностей. Незадолго до объявления перемирия израильские силы провели рейды в различных частях сектора Газа, в том числе на севере анклава, сообщил Al Mayadeen.

Перемирие в секторе Газа началось 24 ноября. Стороны договорились обменяться пленными. Согласно заявлению палестинского движения ХАМАС, силы Израиля обязуются «не арестовывать и не нападать на кого-либо во всех районах сектора Газа».