Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Израиль полностью перекрыл все трубопроводы, через которые вода ранее поступала в сектор Газа, сообщил в своем аккаунте в Twitter (X) израильский министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац. Он добавил, что поставки электричества были прекращены в воскресенье.

Я дал указание немедленно прекратить подачу воды из Израиля в Газу. Поставки электроэнергии и топлива были приостановлены вчера, — написал Исраэль Кац.

Накануне представители США и Египта сделали попытку убедить палестинцев отпустить захваченных в плен жителей еврейского государства. Успеха они не достигли. Госсекретарь США Энтони Блинкен не сумел снизить напряженность конфликта через телефонные разговоры с каждой из сторон, власти Египта тоже потерпели неудачу.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви ранее сообщил, что Тель-Авив и движение ХАМАС не ведут никаких переговоров по заложникам. По его словам, группировка произвела по Израилю залп ракет, поэтому армия страны занята планированием ответных атак. Представитель Армии обороны Израиля до этого обвинил ХАМАС в совершении военных преступлений, за которые палестинцам придется отвечать.

Тем временем ряд крупных европейских авиакомпаний перенесли или отменили рейсы в Израиль. Немецкая Lufthansa приняла решение сократить полеты после начала военной операции палестинского движения ХАМАС. Отменяют или переносят рейсы в Израиль Turkish Airlines, Wizz Air, Ryanair и EasyJet.