«Израиль отказывается от всего»: посол заявил о невозможности переговоров Посол Палестины Нофаль: позиция Израиля делает мирные переговоры невозможными

Израильская сторона отказывается от всех предложения, делая переговоры недостижимыми, заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, именно поэтому встреча палестинского лидера Махмуда Аббаса и госсекретаря США Энтони Блинкена не принесла никаких результатов.

Вчера была встреча с Блинкеном в Рамалле, там Аббас заявил, что нужно срочно остановить войну, чтобы мирные люди смогли жить нормально. Пока до сих пор Израиль отказывается от всего, нападает на сектор Газа. США нужно что-то делать, чтобы все это остановить, но американцы до сих пор ничего не делают, — сообщил Нофаль.

Ранее Блинкен посетил Раммалу и встретился с палестинским президентом. Изначально переговоры не входили в его график ближневосточного турне.

Ранее The Washington Post сообщило о споре США и Израиля относительно «приемлемых» потерь среди гражданских лиц в секторе Газа. По информации газеты, Тель-Авив утверждает, что стремится сократить число жертв среди мирного населения и соблюдает гуманитарное право. Американские чиновники при этом сомневаются в необходимости такого количества ударов Израиля по анклаву.