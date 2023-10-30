Израиль отказался поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль отказался поставлять топливо в сектор Газа, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус на брифинге с аккредитованными при всемирной организации журналистами ассоциации ACANU. По его словам, которые приводит РИА Новости, Тель-Авив опасается, что топливо попадет в руки ХАМАС.

Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовало его против нас, — сказал он.

29 октября израильские военные в очередной раз повторили призыв к мирным жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что эти районы безопасны и там можно получить гуманитарную помощь. Перед этим Армия обороны Израиля призывала жителей сектора Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси. Туда по мере необходимости будет направляться гуманитарная помощь.

Ранее Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что наземная операция армии Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев. По данным агентства, главными целями Израиля будет уничтожение палестинского движения ХАМАС и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября.