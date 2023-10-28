Израиль отказался от Starlink из-за слов Илона Маска Министр связи Израиля сообщил об отказе от Starlink из-за помощи Маска Газе

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

Израиль решил разорвать все связи со спутниковой системой Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, заявил в Twitter (Х) министр связи Израиля Шломо Каръи. По его словам, решение спровоцировало заявление бизнесмена о том, что он задействует Starlink для оказания помощи сектору Газа.

Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink, — высказался Каръи.

Министр добавил, что Израиль всеми силами будет противостоять решению предпринимателя, так как Starlink будет использовать палестинское движение ХАМАС в террористических целях. Каръи подчеркнул, что не сомневается в этом, как и сам Илон Маск.

Ранее предприниматель на своей странице в соцсети Twitter (X) заявил, что обеспечит сектор Газа спутниковой связью сети Starlink. По его словам, услуги его компании будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в зоне палестино-израильского конфликта.

До этого министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр заявил, что в результате многочисленных массированных атак Армии обороны Израиля анклав остался практически без мобильной связи и интернета. Поэтому руководство Палестины ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в секторе Газа.