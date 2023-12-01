Израиль освободил новую партию палестинских заключенных Управление тюрем Израиля сообщило об освобождении 30 палестинцев

Фото: Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

Управление тюрем Израиля освободило 30 палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства. Перед этим израильские военные приняли группу из шести человек, находившихся в заложниках у палестинских радикалов ХАМАС.

Отмечается, что это седьмой обмен заложников на заключенных с начала перемирия. Оно вступило в силу 24 ноября и дважды продевалось — в первый раз на два дня, а затем еще на один.

В свою очередь, телеканал Al Jazeerа сообщил, что родственники и друзья освобожденных собираются в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, чтобы встретить их. В опубликованном в четверг, 30 декабря, в Telegram-канале ХАМАС списке освобождаемых значились восемь женщин и двадцать два подростка.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о передачи шести израильских заложников Красному Кресту. Среди освобожденных оказалась Сапир Коэн, которая является невестой Александра Труфанова, имеющего российское и израильское гражданства, и остающегося в заложниках в Газе. В канцелярии добавили, что общее число освобожденных заложников теперь составляет 110 человек. Их освободили за семь дней перемирия.