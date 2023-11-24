Израиль освободил 39 палестинских заключенных Израиль освободил 39 палестинских заключенных по договоренности с ХАМАС

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израиль освободил 39 палестинских заключенных по договоренности с палестинским движением ХАМАС, сообщает РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что среди них 24 женщины.

Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС, — констатировал источник.

В Израиль уже прибыли 12 освобожденных в секторе Газа заложников из Таиланда. Они направляются в медицинский центр «Шамир». Еще 13 бывших пленников направляются к КПП «Керем — Шалом», чтобы пересечь границу.

Ранее официально вступило в силу четырехдневное перемирие, заключенное между Армией обороны Израиля и движением ХАМАС. Палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников, предполагается обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети.

Кроме того, объявленное перемирие позволит передать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Ожидается, что каждый день на территорию анклава будут прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также в южной части Израиля будут приостановлены все полеты. При этом подразделения ЦАХАЛ остаются на своих позициях.