Израиль опроверг удары по гуманитарному конвою в Газе

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля опровергла атаку на гуманитарный конвой в секторе Газа 29 февраля, пишет The Times of Israel. По данным издания, внутреннее расследование показало, что обстрел был открыт по людям, которые «могли потенциально угрожать войскам».

Согласно докладу, который получил начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, несколько жителей анклава начали передвигаться к бойцам и танку на КПП, после этого было принято решение произвести несколько выстрелов. Именно это вызвало панику из-за чего несколько десятков палестинцев пострадали в давке.

Также военные утверждают, что некоторые пострадавшие попали под колеса транспорта, перевозившего гуманитарную помощь. Кроме того отмечается, что боевики ХАМАС пытали разворовать еду и медикаменты.

Ранее в качестве доказательства пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона, на которых видно, как сотни жителей Газы окружают и, как утверждается, грабят грузовики с помощью. Однако по данным катарского телеканала Al Jazeera, прибывшие к гуманитарному конвою жители Газы были убиты огнем израильской армии. По его информации, скончались 104 человека и 760 получили ранения. Директор Палестинского общества помощи, заявил, что Израиль многократно обстреливал жителей Газы, возле пунктов раздачи гумпомощи.