Израиль опроверг сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном

https://static.news.ru/photo/28ba2c76-4773-11eb-a899-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Представитель израильской армии Авихай Эдри заявил, что патруль ЦАХАЛ не подрывался на ливано-израильской границе.

Взрывы, которые слышались сегодня утром на границе с Ливаном, были связаны с рутинными полевыми операциями ЦАХАЛ на границе. Вопреки утверждениям, никаких взрывных устройств против израильских вооружённых сил не применялось, — написал Эдри в Twitter.

26 декабря ливанские СМИ сообщили о том, что патруль израильской армии подорвался на границе с Ливаном. По их данным ранения получили несколько человек, после того как на пути патруля сработало взрывное устройство. Исходя из обнародованных данных, несколько военных получили ранения.

При этом в субботу Вооружённые силы Израиля нанесли ответные удары по объектам палестинского движения ХАМАС после запуска ракет с территории Газы. В израильской армии сообщили, что ударов было нанесено несколько, одной из целей стал ракетостроительный комплекс, сообщал NEWS.ru.