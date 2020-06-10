Израиль опроверг применение Россией лазера в Сирии

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Сообщения о том, что российская лазерная система «Пересвет» сбила беспилотник на юго-западе Сирии, принадлежащий ЦАХАЛ, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Израиля.

В конце мая ряд российских ресурсов опубликовал информацию о том, что российские военные якобы испытывают новейший боевой лазерный комплекс «Пересвет» в САР и в ходе проверки его возможностей был сбит беспилотный аппарат. Как отмечает издание The Jerusalem Post, в ответ на соответствующий запрос минобороны Израиля опровергло факт потери дрона в Сирии в результате лучевого воздействия.

Боевой комплекс «Пересвет» был анонсирован президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Затем в ходе всероссийского голосования «Выбор народа» вооружению было выбрано официальное наименование — «Пересвет» — в честь Александра Пересвета, русского монаха и воина, причисленного к лику святых.

По заявлениям Минобороны России, 1 декабря 2018 года лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в ВС РФ, а 18 декабря — на боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Как писал NEWS.ru, по итогам боевых действий в Сирии были доработаны около 300 типов вооружения, а 12 образцов, которые считались перспективными, уже сняли с производства.