Израиль определился с планом наступления в секторе Газа Нетаньяху: власти Израиля утвердили оперативный план по наступлению в Рафахе

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Израильские власти определились с оперативным планом по наступлению на юге сектора Газа, заявил на пресс-конференции премьер страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет наземную операцию в Рафахе.

Мы утвердили оперативные планы Армии обороны Израиля по наступлению в Рафахе, это займет время, но это будет сделано. Мы войдем туда и ликвидируем батальоны ХАМАС. <...> Без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы, — заявил политик.

Военные организуют эвакуацию мирного населения в этом районе, уточнил Нетаньяху. В то же время он опроверг информацию, согласно которой наступление в Рафахе откладывается из-за давления со стороны США.

Ранее премьер-министр Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа сумела захватить стратегические активы палестинского движения ХАМАС. Их используют во время переговоров о возвращении похищенных людей, пояснил он. По данным политика, из плена радикалов удалось вызволить 123 человека.

До этого представители ХАМАС обратились к посредникам и предъявили требования для начала переговоров о полном прекращении огня в анклаве. Для начала Израиль должен вывести войска из региона, заявили члены движения. Инициатива ХАМАС была направлена на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа.