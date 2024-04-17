Израиль определился с ответным ударом по Ирану JP: ЦАХАЛ приняла решение об ответном ударе по Ирану и его союзникам

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже определилась с вариантом ответного удара по Ирану, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники. По информации издания, военные все еще не выбрали точные сроки проведения операции.

Армия обороны Израиля решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками. Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться, — говорится в статье.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев обратил внимание, что Израиль теряет все больше партнеров и без участия США не сможет создать коалицию для ответных действий против Ирана. Тегеран ведет себя сдержанно и не хочет полномасштабной войны после ответного удара, предположил он.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что правительство примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, удар по израильской территории при таком развитии событий будет намного сильнее, чем предыдущий. Власти Израиля совершили стратегическую ошибку, обстреляв иранское консульство в Сирии, констатировал дипломат.