Израиль опасается приближения российских МиГов

В Израиле ожидают скорой переброски Россией многофункциональных фронтовых истребителей МиГ-35 на авиабазу Хмеймим. Местные наблюдатели всерьёз полагают, что отправка самолётов в Арабскую Республику будет частью «маркетинговой» кампании для привлечения внимания иностранных покупателей к российской технике. Однако еврейское государство не может не испытывать опасений на этот счёт: одним из потенциальных «получателей» МиГ-35 вроде как выступает сам официальный Дамаск.

О том, что МиГ-35 скоро прибудут на Хмеймим, пишет израильская пресса. По её данным, переброска истребителей «адресована» таким странам, как Перу, Малайзия и, конечно, Сирия. На разных уровнях эти государства демонстрировали заинтересованность приобретением новых самолётов. Несмотря на то что у официального Дамаска нет средств на покупку продвинутой техники, наблюдатели, по-видимому, считают, что российская сторона способна пойти на некоторые финансовые уступки своему тактическому партнёру.

В последние годы, как отмечают израильтяне, Сирия укрепила за собой репутацию «арены для армейских игр Москвы»: российская сторона обкатывала, по этим оценкам, свои вооружения в ходе гражданского конфликта. Несмотря на то что 12-й канал израильского ТВ называет отправку МиГ-35 в Сирию частью маркетинговой кампании по продаже самолётов зарубежным странам, власти еврейского государства смотрят на ситуацию не без опасений в связи с тем, что эта техника может попасть в руки к сирийскому правительству — прямому союзнику Ирана.

МиГ-35 был представлен на стартовавшем в эти выходные форуме «Армия-2020». Его возможности были продемонстрированы лично министру обороны РФ Сергею Шойгу. История создания этой машины тянется с начала нулевых. По большому счёту самолёт представляет собой развитие МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2: он оснащён модифицированными радарами, авионикой, оружием. Истребитель был представлен на конкурсе MMRCA — в рамках индийского тендера на приобретение истребителей для военно-воздушных сил (ВВС) этой страны. В период с 2011 по 2014 год в российской армии неоднократно заявляли о том, что готовы закупить 37 таких машин стоимостью около 37 млрд рублей. Позже представители компании «МиГ» многократно повторяли, что рассчитывают в перспективе подписать государственный контракт на поставку партии многофункциональных истребителей МиГ-35 ВКС РФ. Однако с течением времени, по мере корректировки программы, плановые сроки подписания соответствующего контракта переносились.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отмечают западные исследователи, МиГ-35 — боеспособный истребитель, однако перспективы его полноценного использования Военно-космическими силами России крайне невелики: с учётом важности платформы Су-27 и Су-57 становится всё труднее обосновать масштабный заказ на лёгкий МиГ-35 со специфичной тактикой его применения в боевых действиях.

Иллюстративным эксперты считают отказ Индии от закупки МиГ-35. Изначально индийская сторона сигнализировала о готовности приобрести крупную партию этих фронтовых истребителей. Их конкурентами выступали американские F-21 и французские Rafale. Однако позже тендеру был дан задний ход. Нью-Дели, как считается, стремится наладить производство собственных боевых самолётов для национальных нужд.

Несмотря на активные поставки российских вооружений официальному Дамаску, не все из них используются военнослужащими Сирийской Арабской Республики (САР). Некоторые прямо курируют российские специалисты для того, чтобы предупредить возможные случайные инциденты с вооружёнными силами других стран и не допустить использования этой техники элементами, близкими к Ирану.