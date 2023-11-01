Израиль объявил в розыск семью ростовчан, находящихся в плену у ХАМАС Don Mash: в Израиле разыскивают попавшую в плен к ХАМАС семью из Ростова-на-Дону

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Израильские власти объявили в розыск семью ростовчан, которая попала в плен к бойцам палестинского движения ХАМАС три недели назад, сообщает Telegram-канал Don Mash. Речь идет о пенсионерке Ирине Татти, ее 50-летней дочери и 27-летнем внуке Александре, сообщил каналу председатель еврейской общины в Ростове-на-Дону Михаил Потапов.

Потапов уточнил, что инициалы этих людей появились на израильском сайте со списком пленных. Зять Ирины Татти — Виталий Труфанов — был убит бойцами ХАМАС в кибуце Нир-Оз. Мужчина похоронили 31 октября. О судьбе остальных членов семьи на сегодняшний день ничего не известно.

Уроженка Ростова-на-Дону Татти жила в городе Беэр-Шева, который находится в 40 км от сектора Газа. Она переехала в Израиль к дочери примерно пять лет назад, после того, как вышла на пенсию. До переезда в Израиль женщина проработала фтизиатром более 15 лет. Она трудилась в детской поликлинике № 6 и тубдиспансере.

В среду, 1 ноября, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что ХАМАС может удерживать до шести граждан России. По его словам, ранее предполагалось, что эта цифра меньше.

В общей сложности ХАМАС может удерживать в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. Более половины пленных имеют иностранные паспорта. О том, что среди них могут быть шестеро россиян, сообщалось и ранее.

При этом замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов 28 октября сообщил, что ХАМАС пообещало России найти и освободить из заложников восьмерых россиян. Делегации движения во время визита в Москву был передан список российских граждан, которые находятся в плену.