Армия обороны Израиля уничтожила десятки бойцов ХАМАС, включая заместителя главы ракетных войск палестинского движения, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он также призвал жителей севера Газы как можно скорее переместиться в южную часть анклава, передает ТАСС.
По словам Хагари, замглавы ракетных сил ХАМАС был ликвидирован в ночь на 22 октября в ходе израильских ударов по сектору Газа.
Также в ЦАХАЛ заявили, что в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан были задержаны 46 палестинцев, подозреваемых в причастности к терроризму, среди которых 27 являются активистами ХАМАС. Всего с начала военных действий 7 октября в этом районе были задержаны 727 разыскиваемых лиц, из которых более 480 человек имеют связи с ХАМАС, указали в Армии обороны Израиля.
Минздрав сектора Газа между тем сообщил, что с начала столкновений в анклаве число погибших палестинцев достигло 4651, еще 14 245 человек получили ранения.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили о согласовании плана эвакуации жителей 14 населенных пунктов на севере Израиля. Кроме того, в ЦАХАЛ обвинили «Хезболлу» во втягивании Ливана в войну с Израилем. По словам представителя израильской армии Джонатана Конрикуса, количество обстрелов территории страны со стороны «Хезболлы» растет с каждым днем.