Израиль объявил о готовности начать наступление на северной границе

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Израильские военные готовы в любой момент начать наступление на северной границе страны, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, его слова приводит армейская пресс-служба. Высказывания прозвучали в свете продолжающихся обстрелов израильской территории со стороны Ливана.

Мы готовы в любой момент перейти в атаку на севере, мы понимаем, что это может произойти, и мы верим вам, что оборона здесь крепка, — сказал Халеви в ходе выступления в штабе Северного командования.

Ранее сообщалось, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля вошла вглубь сектора Газа. По данным армейской пресс-службы, израильские военные расположились вдоль побережья. Также отмечалось, что ЦАХАЛ поразили более 1600 объектов, принадлежащих ХАМАС: склады, пусковые и наблюдательные пункты.

Также стало известно, что ливанская шиитская группировка «Хезболла» использовала при атаках по Израилю мощную ракету, ранее не применявшуюся в боевых действиях. Отмечается, что ракета сумела поразить позицию ЦАХАЛ. В свою очередь самолеты израильской армии атаковали объекты движения в ответ на атаки «Хезболлы» на территорию страны.