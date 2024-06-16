Израиль объявил гуманитарную паузу в секторе Газа Израильская армия объявила о тактической паузе в наступлении на юге Газы

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ЦАХАЛ

На юге сектора Газа с 15 июня ежедневно с 08:00 до 19:00 все военные действия будут приостанавливать ради доставки гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. Речь идет о районе вдоль дороги, ведущей от КПП «Керем Шалом» к ​​дороге Салах ад-Дин. Отмечается, что ЦАХАЛ будет уведомлять о продолжении наступления. Решение о гуманитарной паузе было принято совместно с ООН и другими международными организациями.

Начиная со вчерашнего дня (суббота) локальная тактическая пауза военной активности в гуманитарных целях будет проводиться с 08:00 до 19:00 каждый день до дальнейшего уведомления вдоль дороги, — сказано в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он напомнил, что 7 октября при нападении ХАМАС погибли более 1100 граждан страны, а после начала военной операции в анклаве жизни лишились свыше 34 тысяч палестинцев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что соглашение о перемирии в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вряд ли будет достигнуто в скором времени. При этом глава Белого дома выразил надежду на благоприятный исход конфликта.