Израиль назвал удар по Ирану «ограниченным» Fox News: Израиль нанес ограниченный удар по Ирану

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Израиль нанес «ограниченный» удар по Ирану в качестве ответа на атаку 13 апреля, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник. Взрывы прозвучали в районе города Исфахан — в провинции, где находится база ВВС страны.

В регионе сработала система ПВО, хлопки были слышны неподалеку от аэропорта. Очевидцы уже опубликовали кадры отражения ракетной атаки Израиля. Уточняется, что как минимум восемь рейсов, находящихся в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса на фоне сообщений о возможном ударе.

Ранее стало известно, что США могли разрешить проведение израильской военной операции в городе Рафах в секторе Газа в обмен на отказ Израиля от масштабного ответа на иранские удары. До последнего времени американские власти выступали против операции в городе, отмечают СМИ.

До этого власти США и Великобритании объявили о введении нового пакета санкций в отношении Ирана, опасаясь, что его действия могут привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке. Говорилось, что под ограничения попали 16 человек, а также две иранские компании, которые производят двигатели для БПЛА.

Источники также указали на противоречия в переговорах: Израиль хотел нанести ответный удар, в то время как мировые лидеры опасались, что это приведет к еще большему конфликту. Санкции же, по мнению США и Великобритании, могли помочь снизить потенциал эскалации.