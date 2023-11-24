Израиль обвинили в шантаже западных стран Администрация Эрдогана: Израиль шантажирует Запад из-за ситуации в Газе

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Израиль шантажирует ряд западных стран в связи с их позицией по сектору Газа, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтуна на международном саммите стратегической коммуникации Stratcom. По словам чиновника, которые приводит РИА Новости, текущие кризисы выявили неэффективность нынешней международной системы, и из-за дезинформационных кампаний возник «кризис истины».

Несколько западных стран подвергаются явному или скрытому шантажу со стороны Израиля. Если вы в СМИ обсуждаете преступления Израиля в отношении палестинцев, вас обвиняют в антисемитизме, — сказал Алтун.

Он добавил, что Анкара в отличие от Европы не намерена молча наблюдать за «геноцидом в секторе Газа» и выступает против действий Тель-Авива.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что европейские лидеры находятся в заложниках у стыда за холокост. Он считает, что именно это является причиной невмешательства стран Евросоюза в палестино-израильский конфликт. Эрдоган утверждал, что Израиль пытается оправдать свои военные действия в секторе Газа через дезинформацию. Он отметил, что таким же приемом пользовались США, когда оправдывали вторжение в Ирак в 2003 году.