Израиль обвинил террористов в убийстве 14-летнего пропавшего подростка ЦАХАЛ: пропавший подросток был найден мертвым после атаки террористов

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Палестинский подросток, который пропал накануне на Западном берегу реки Иордан, был убит террористами, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Силы безопасности продолжают поиск подозреваемых. Армия обороны Израиля также выразила соболезнования родным и близким 14-летнего мальчика.

Некоторое время назад ЦАХАЛ, ISA и израильская полиция обнаружили тело 14-летнего подростка в районе Малахей-Хашалом. Он пропал без вести вчера утром (в пятницу) и был убит в результате террористической атаки. Инцидент расследуется. Силы безопасности продолжают поиски подозреваемых в совершении нападения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по целям в четырех районах Ливана. Пораженные объекты принадлежали группировке «Хезболла». Атакованы были военные объекты и командные пункты, сообщили в ЦАХАЛ.

До этого стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля провели «точечную операцию» в северной части сектора Газа и «высокоточную наземную операцию» в центре анклава. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что 162-я дивизия уничтожила «террористические объекты» движения ХАМАС, среди которых склады оружия. Помимо прочего, была захвачена военная техника.