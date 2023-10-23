Израиль обстрелял территорию двух больниц в секторе Газа

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Израильская авиация выпустила несколько ракет по районам больниц Аль-Шифа и Аль-Кудс в секторе Газа, сообщило WAFA. По словам источника палестинского агентства, на подвергшейся обстрелу территории госпиталя Аль-Шифа находилось много медработников.

Также там размещали раненных. Количество погибших и пострадавших еще неизвестно, однако несколько часов назад в результате израильской бомбардировки на севере сектора Газа погибли 13 человек. Ракетные удары разрушили два жилых дома и мечеть. В сети опубликовали фотокадры бомбардировки, которая продолжалась на протяжении двух часов. По данным СМИ, это самая мощная и долгая атака с начала войны между Израилем и Палестиной.

Ранее в результате обстрелов израильских вооруженных сил была разрушена греческая православная церковь святого Порфирия в секторе Газа. В момент атаки в храме находилось около 50 человек, среди которых были женщины и дети. В результате ударов пострадали люди, есть погибшие. Оценивая происходящее на Ближнем Востоке, конгрессвумен Ильхан Омар на пресс-конференции в Вашингтоне заявила, что за прошедшие десять дней Израиль сбросил на сектор Газа больше бомб, чем США за год на Афганистан, что ставит под сомнение тот факт, что Тель-Авив будет гордиться своими действиями после войны.