Израиль не резиновый: вакансий для вновь прибывших все меньше В стране снижается спрос на обслуживающий персонал, что плохо для многих вновь прибывших, не имеющих достаточного образования и не знающих язык

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

В Израиле на фоне новой волны репатриации продолжает сокращаться число вакансий, что может привести к безработице среди выходцев из стран СНГ, которых за последнее время в страну приехало рекордное количество. Как сообщает Центральное статистическое бюро Израиля, уже в ноябре 2022 года число вакансий на израильском рынке труда сократилось на 10 тыс. по сравнению с апрелем и составило чуть больше 141 тыс. В первую очередь падает спрос на представителей профессий, не требующих высокой квалификации: поваров, строителей, охранников и официантов. А это именно те отрасли, которые обычно популярны среди новых репатриантов.

Какая у вас профессия?

На накопленные сбережения в недешевом Израиле долго не проживешь. Учитывая, что обычно прибывшие евреи не знают иврит, конкурировать за рабочее место с израильтянами им непросто. Сначала репатриантов поддерживает израильское государство, но со временем материальная помощь заканчивается и приходится самостоятельно обеспечивать себя и свою семью.

По последним данным Министерства алии и интеграции Израиля, с 24 февраля 2022 года репатриировались 70 тыс. человек, это рекорд за последние 23 года. В период с начала войны и до конца июля репатриацию прошли 18 тыс. человек из России, 12 тыс. с Украины и около 1 тыс. из Белоруссии.

Согласно статистике, собранной Министерством с февраля по июль 2022 года, больше всего новых репатриантов из России заняты в торговле и сфере услуг — 18%. Инженерами и техниками работают 7%, в гуманитарной сфере трудоустроены 5%, компьютерщиками, экономистами, юристами и медиками — по 4% свежеприбывших. В остальных отраслях экономики задействовано в каждой не более 2% новых репатриантов. Что интересно, 48% недавно приехавших в Израиль по Закону о возвращении (позволяет потомкам евреев получить израильское гражданство) не имеют какой-то определенной профессии.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

При этом традиционно наибольший спрос в Израиле на инженеров, медиков, учителей, специалистов по компьютерным технологиям — их не хватает. Репатриантам из России, которые имеют образование и опыт работы в этих сферах, чтобы трудоустроиться, достаточно выучить иврит и подтвердить квалификацию. Но как раз таких, как ни странно, не столь уж и много.

Работников хайтека среди репатриантов последней волны не более 5%, — отмечает Зеев Ханин, израильский политолог, профессор отделения политических наук Университета Бар-Илан и академический руководитель Института евро-азиатских еврейских исследований.

Языковая проблема

Незнание языка и отсутствие особого желания его учить — распространенная проблема среди репатриантов. А найти хорошую работу, не говоря на иврите и на английском, сложно даже в сфере сервиса, например официантом или охранником.

Процент выходцев из России, которые давно, лет 10–15 назад переехали в Израиль и до сих пор не знают иврит, ошеломляюще большой. Таких «старых» репатриантов легко можно встретить в очереди в бесплатную столовую или работающими за кассой в супермаркете.

Не удивляет уже, когда женщина — консультант в магазине, живущая в стране более десяти лет, не знает иврит и не может ответить на вопрос израильского покупателя. Часто эти люди отвечают, что иврит они учить и не собираются, а жить в Израиле можно без него, — рассказывает Анжела, живущая в Израиле три года.

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Без языка максимум, на что можно рассчитывать, — работа в магазине или на заводе на низкой ставке. Хотя минимальная зарплата в Израиле может показаться на первый взгляд впечатляющей. С декабря 2017 года МРОТ здесь установлен в размере 5300 шекелей (104 тыс. руб), притом что МРОТ в России — 15 279 руб. Получая в Израиле минимальную зарплату, вполне можно позволить себе снимать квартиру, покупать нормальную еду, одежду и даже откладывать на отдых — в России это невозможно. Поэтому имеющих долю еврейской крови, но не имеющих хорошего образования, так привлекает Израиль.

Другое дело, что многие из вновь прибывших продолжают работать на российские компании, хотя в последнее время в России все чаще обсуждается идея затруднить жизнь уехавшим.

В частности, в последнюю волну репатриации из России уехало много высококвалифицированных специалистов, в том числе из сферы IT. Как оказалось, без знания иностранных языков, но с хорошими профессиональными навыками в российских компаниях действительно можно заработать больше, чем на международном рынке.

Бизнес-аналитик, который в России занимает позицию «лида» (продвижение по карьерной лестнице выглядит так: Junior — Middle — Senior — Lead), без английского языка на уровне C1 (advanced) сможет на международном рынке, в том числе в Израиле, найти работу по профессии максимум на уровне «миддл».

Но на рынке СНГ «лид» сейчас получает больше, чем «миддл» за рубежом, — говорит Роман, он репатриировался в Израиль полгода назад, но продолжает удаленно работать системным аналитиком в российской компании.

Выйти из корзины абсорбции

Иными словами, в Израиле можно работать на низкооплачиваемой работе, получать минимальную зарплату и материальную поддержку от государства, при этом имея гораздо более высокий уровень жизни, чем в России. Но если человек хочет чего-то достичь, трудоустроиться в израильскую компанию, иврит и английский необходимы. Из-за плохого владения языком иногда людям, которые были в России руководителями, при переезде в Израиль на первое время приходится спуститься вниз по карьерной лестнице.

Фото: Asanka Brendon Ratnayake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вероятность того, что при переезде в Израиль не удастся найти работу, примерно такая же, как и та, что не удастся найти работу в России: уровень безработицы в обеих странах почти одинаковый. В Израиле он составляет 3,9% от доли трудоспособного населения, а в России — 3,84%. Но если количество вакансий на израильском рынке продолжит сокращаться, может оказаться, что обеспечить себя работой в России будет значительно проще.

Эксперты сходятся в том, что репатрианты в Израиль уже на протяжении десятилетий обеспечивают рост экономики страны, поэтому в целом стране выгоден наплыв новых граждан. И хотя в последнее время оживились обсуждения по поводу отмены права на репатриацию для евреев в третьем поколении, пока правительство Израиля делает все, чтобы помочь новым репатриантам найти работу и освоиться в израильском обществе. Вновь прибывшим полагается материальное пособие, оно выплачивается в течение первого года жизни в Израиле и называется «корзиной абсорбции», а также — обучение ивриту в ульпане (школе). У новых репатриантов есть возможность получить профессию за счет государства, а также частично компенсировать расходы на перевод документов об образовании на иврит.