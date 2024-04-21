Израиль не позволил конвоям доставить топливо в больницы Газы УКГВ ООН: конвои не смогли доставить топливо в больницы Газы из-за Израиля

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гуманитарные конвои не смогли доставить топливо для генераторов в больницы в секторе Газа из-за препятствий со стороны израильских властей, сообщило представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в Палестине на своей странице в Twitter (X). Отмечается, что каждая миссия в среднем столкнулась с задержкой в пять часов.

Сегодня две трети координированных гуманитарных миссий в Газе столкнулись с препятствиями или значительными задержками со стороны израильских властей. <...> В результате критически важные грузы, оборудование и топливо для резервных генераторов не были доставлены в больницы, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что авиация Израиля нанесла удары по центральной и южной частям сектора Газа. Атака пришлась на города Дейр-эль-Балах и Рафах.

До этого постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что международное сообщество не смогло защитить палестинцев от израильской бойни из-за позиции США. По его словам, Штаты заблокировали все усилия в этом направлении.

Кроме того, постпред подчеркнул, что находит неприемлемым замалчивание первопричин эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Многим сейчас не хватает смелости вспомнить, что причиной вспышки эскалации стали беспрецедентные по масштабам жертв операции в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, утверждает Небензя. США, Франция и Великобритания после нападения Израиля на дипмиссию Ирана в Сирии, по сути, отказались подтвердить базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, а результатом стала атака Тегерана на Тель-Авив, констатировал он.