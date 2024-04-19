Израиль не будет атаковать иранские ядерные объекты CNN: у Израиля нет в планах нанесения ударов по ядерным объектам в Иране

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные не будут атаковать ядерные объекты на территории Ирана, сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника. Официального подтверждения данной информации Тель-Авив не давал.

В то же время несколько взрывов раздались в провинции Исфахан. Однако о повреждениях на ядерных объектах СМИ не передавало.

Об отсутствии происшествий подобного плана в регионе также заявляло агентство Tasnim. Ядерная инфраструктура Ирана, согласно их данным, находится в полной безопасности, а сообщения о повреждениях объекта в провинции Исфахан не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что серия из трех взрывов произошла в городе Кехджаваристан в центральном районе страны. Громкие звуки раздались недалеко от военной базы национальной армии, информировало агентство Fars. Официального подтверждения инцидента со стороны властей не было. Как писали СМИ, взрывы были зафиксированы недалеко от аэропорта административного центра провинции и 8-й базы иранских военно-воздушных сил.

До этого появилась информация, что правительство Израиля предупреждало Соединенные Штаты о планах нанести ракетный удар по Ирану. Вашингтон был в курсе, что атака произойдет в ближайшие 24–48 часов, однако в Белом доме эти данные не подтверждали.