Израиль назвал виновника взрыва в больнице, в котором погибли 500 человек Израиль обвинил «Исламский джихад» в ударе по больнице, унесшем 500 жизней

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Неудачный запуск ракеты с палестинской стороны привел попаданию по больнице, в результате которого погибли около 500 человек, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, ссылаясь на разведывательные данные из разных источников. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за ошибку несет организация «Исламский джихад».

Имеющиеся у нас разведывательные данные из различных источников указывают на то, что «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Ранее представитель Министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что в результате разрушительных израильских бомбардировок в секторе Газа под завалами домов на данный момент находятся около 1200 человек. По его словам, среди них приблизительно 500 детей.

За время боестолкновений, согласно данным ООН, в секторе Газа разрушено более 2,5 тысячи домов. Министерство здравоохранения Палестины также сообщило, что жертвами конфликта стали 2,8 тысячи жителей анклава, почти 11 тысяч получили ранения. Кроме того, как уточнили в израильской армии, бойцы ХАМАС удерживают 199 заложников, среди которых много детей, женщин и стариков.