Израиль назвал условие для прекращения огня в Газе Нетаньяху: Израиль остановит огонь в секторе Газа в обмен на заложников

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Биньямин Нетаньяху

Израиль согласится на повсеместное и продолжительное прекращения огня в Газе только в обмен на заложников, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху в интервью CNN. Он добавил, что Тель-Авив также готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам. Политик отметил, что Израиль пытается минимизировать потери среди гражданского населения.

Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников, — сказал он.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что бойцы палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти удерживаемых ими заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев. По его словам, ЦАХАЛ мониторит данную ситуацию и предпринимает усилия для предотвращения этого.

Ранее стали известны подробности соглашения с ХАМАС об освобождении пленных. Так, договоренность с большой долей вероятности будет включать только несколько десятков детей и пожилых людей, в том числе имеющих двойное гражданство. Продвижению в переговорах помогло официальное оформление гуманитарных пауз на севере Газы, однако существуют нюансы, способные привести к срыву соглашения.