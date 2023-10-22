Глава Минобороны Израиля назвал сроки ликвидации ХАМАС Галант: ЦАХАЛ ликвидирует ХАМАС за три месяца

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская военная операция в секторе Газа займет не более трех месяцев, по ее окончании палестинское движение ХАМАС будет уничтожено, заявил на выступлении в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, которые приводит The Times of Israel, это будет последняя наземная операция ЦАХАЛ в анклаве.

Это должны быть последние [наземные] маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет, — сказал Галант.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля начала применять в секторе Газа минометные снаряды Steel Sting («Стальное жало») с двойным наведением. Представители ЦАХАЛ уточнили, что удары наносятся по военным целям в регионе. Спецотряд, обученный работе со «Стальным жалом», выпустил 10 бомб, в результате чего были уничтожены объекты ХАМАС и нейтрализованы контрольно-пропускные пункты на северной границе.

Тем временем израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат сообщил, что ЦАХАЛ ударит по Ирану, если ливанская группировка «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Чиновник подчеркнул, что в случае нападения Израиль будет отвечать тем же. В качестве примера Баркат привел удары ЦАХАЛ по сектору Газа.