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Армия обороны Израиля выпустила по ливанской территории около 100 снарядов. Кроме того, еврейское государство применило во время военной операции вертолёт.

С обеими сторонами поддерживают связь миротворцы ООН, передаёт Times of Israel . Международные силы призвали Иерусалим и Бейрут к сдержанности. Потерь со стороны израильтян при ракетном обстреле не зафиксировано.

Данную информацию распространили в пресс-службе премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Израильские военные заверили, что инцидент «завершён на тактическом уровне». Ответственность за провокацию против Иерусалима взяла на себя группировка «Хезболла».

Ранее News.ru сообщал, что Армия обороны Израиля 1 сентября текущего года ответила обстрелом приграничных территорий Ливана в ответ на запущенную ракету в сторону населённого пункта Авивим. Еврейское государство также повысило боеготовность на случай различных сценариев развития событий на севере страны. Это произошло на фоне обещания лидера шиитской группировки «Хезболла» ответить на действия беспилотников Тель-Авива.